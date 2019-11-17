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2019-11-17 ضبط 16 مليون كيس مخالف بجدة كانت مخزنة في أحد المستودعات متابعات الخليج 365 - جدة ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، خلال جولاتها الرقابية في جدة، أكثر من 16 مليون كيس بلاستيك مخالف للمواصفات القياسية السعودية. Advertisements ولفتت وزارة التجارة، بحسب ما ذكرت في تغريدة لها عبر حسابها بموقع “تويتر”، مساء اليوم الأحد، إلى أن الأكياس كانت مخزنة في أحد المستودعات التابعة لإحدى الشركات، وعليه تم استدعاء مدير الشركة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم. ونشرت التجارة صورًا للمستودع والأكياس المضبوطة أثناء تنفيذ الجولة الرقابية. شارك الخبر







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