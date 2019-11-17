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مجازف يغرق حصانًا بمستنقع الحفر

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مراسل المواطن 0 تبليغ

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2019-11-17

مجازف يغرق حصانًا بمستنقع الحفر

امتطاه بلا رحمة وتركه جثة هامدة

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا لشاب جازف بقطع مستنقع مائي على حصانه، الأمر الذي أدى إلى غرق الحصان في المستنقع.

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يذكر أن محافظة حفر الباطن شهدت هطول أمطار منذ ظهر اليوم مع استمرار فرص هطولها حتى صباح غد الاثنين.

 

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