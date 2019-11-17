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مجازف يغرق حصانًا بمستنقع الحفر
امتطاه بلا رحمة وتركه جثة هامدة
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا لشاب جازف بقطع مستنقع مائي على حصانه، الأمر الذي أدى إلى غرق الحصان في المستنقع.
يذكر أن محافظة حفر الباطن شهدت هطول أمطار منذ ظهر اليوم مع استمرار فرص هطولها حتى صباح غد الاثنين.
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