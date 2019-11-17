مجازف يغرق حصانًا بمستنقع الحفر

2019-11-17

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا لشاب جازف بقطع مستنقع مائي على حصانه، الأمر الذي أدى إلى غرق الحصان في المستنقع.

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يذكر أن محافظة حفر الباطن شهدت هطول أمطار منذ ظهر اليوم مع استمرار فرص هطولها حتى صباح غد الاثنين.

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