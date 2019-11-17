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معرض توعوي عن الابتزاز لبنات الدلم
نفذته هيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة
متابعات الخليج 365 - الدلم
أقامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة الدلم معرضًا توعويًا، عن جريمة الابتزاز في كلية التربية للبنات بالمحافظة.
ويبرز المعرض جهود الرئاسة العامة في التوعية بخطر جريمة الابتزاز، والطريقة المثلى للتعامل معه.
كما وزعت مطبوعات الرئاسة العامة، وشهدت المشاركة إقبالًا كبيرًا وتفاعلًا من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس والزائرات.
وتحظى هذه البرامج باهتمام ومتابعة مدير عام الفرع، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، ودعم وتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وتأتي هذه المشاركة في إطار خطة إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض.
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