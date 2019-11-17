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ستة ملايين مبادرة نفذها مشروع رسل السلام
الأميرة سما: 1.4 مليار ساعة عمل منذ انطلاقته
متابعات الخليج 365 - مبارك الدوسري - الرياض
أكدت سمو الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله آل سعود عضو مجلس إدارة الصندوق الكشفي العالمي، على أهمية ورشة التربية الكشفية للفتيات والفتية لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص ، التي اختتمت اليوم بالرياض ، والتي شارك فيها أعضاء من المنظمة الكشفية العالمية والعربية ، وحضرها عددٍ من القيادات الكشفية والمرشدات من 14 جمعية كشفية حول العالم .
وأشارت سمو الأميرة ، إلى أن الورشة التي نظمتها المنظمة الكشفية العالمية بالتعاون مع الإقليم الكشفي العربي ، ومؤسسة الوليد للإنسانية ، وجمعية الكشافة العربية السعودية ، من شأنها تحقيق الأهداف التي أقيمت من أجلها بتمكين المرأة من خلال عرض أأفضل الاستراتيجيات والمشاريع والتجارب المتضمنة مشاركة الفتيات في الكشافة ، ووضع خطط العمل المستقبلية، وكذا الكشافة وأهداف التنمية المستدامة ، وأولوية الاندماج وتمكين الأناث .
وأوضحت الأميرة سما التي تُشارك وتدعم المشروع الكشفي العالمي رسل السلام منذ انطلاقته في شهر سبتمبر عام 2011 من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ( كاوست ) أن ساعات العمل بالمشروع تجاوزت المليار واربعمائة مليون ساعة عمل منذ انطلاقته ، عبر 6357123 مبادرة لخدمة المجتمعات حول العالم وأشادت بما تقدمه حكومة المملكة للمشروع لتحقيق أهدافه وجعل الكشافة أكثر نفعاً وتأثيراً في مجتمعاتهم .
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