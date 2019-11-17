صهاريج الصرف تغلق الشوارع وتُحاصر مدارس جازان

2019-11-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد - جازان

عبّر عدد كبير من أولياء الأمور وسكان حي المطار بمدينة جازان، عن استيائهم من الوقوف المتكرر لصهاريج الصرف الصحي بالشوارع المجاورة لعدد من المدارس بالحي في أوقات الذروة وأثناء خروج الطلاب من المدراس، والتي تقوم بشفط مياه الصرف الصحي من المنازل المجاورة.

وشكا أولياء الأمور من تضررهم من تكرار تمركز شاحنات الصرف الصحي أمام عدد المدارس بحي المطار، والتي أصبحت تغلق الشوارع المؤدية للمدارس، مما تسببت بإرباك الحركة المرورية أثناء أوقات خروج الطلاب من المدراس ظهرًا، بالإضافة إلى تضررهم وتأذيهم من الروائح الكريهة الصادرة من تلك الشاحنات.

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وأوضح حسين أحوس لـ”متابعات الخليج 365“، أن صهاريج الصرف تغلق الشوارع بجوار المدارس عند قيامها بشفط مياه الصرف من المنازل المجاورة للمدراس؛ خصوصًا مدرسة السعودية الابتدائية، ومدرسة عبدالله بن عباس المتوسطة بحي المطار، في مشهد يتكرر كثيرًا، حيث يصعب وصول أولياء الأمور لبوابة المدراس في أوقات انصراف الطلاب، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأنظمة المرور التي تنص على منع دخول الشاحنات للمدينة في أوقات الذروة خلال أيام الدوام الرسمي.

ووثق أحوس ظهر اليوم الأحد، صورًا لشاحنة صرف صحي متوقفة بشارع مجاور لإحدى مدارس البنين بحي المطار، والتي تسببت بإرباك حركة مرور السيارات ومنعت الوصول لبوابة المدرسة، مما يضطر أولياء الأمور بركن السيارات بعيدًا والسير على الأقدام للوصول لبوابة المدرسة من أجل رؤية واستلام أبنائهم.

وطالب الشاكون، من مسؤولي المرور والأمانة ومديرية المياه بجازان، بوضع حدٍّ لوقوف صهاريج الصرف الصحي بجوار المدارس بحي المطار في أوقات انصراف الطلاب ظهرًا، وتطبيق الأنظمة بحقهم، وإنهاء معاناتهم بعد تضررهم من تكرار توقفها خلال الأسابيع الماضية.