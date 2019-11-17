شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق برنامج تجويد الأداء في الرياضيات والعلوم بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة) تصوير: فيصل الحارثي، علي الزهراني

‏دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، صباح اليوم (الأحد)، البرنامج الوزاري «تجويد الأداء في الاختبارات المحلية والإقليمية والدولية للرياضيات والعلوم»، الذي تستضيفه إدارة تعليم جدة خلال الفترة ٢٠ - ٢٢ ربيع الأول، بمشاركة رؤساء ورئيسات أقسام الرياضيات والعلوم في الإدارات التعليمية بالمملكة.

وقال المسعودي في كلمته عقب تدشينه البرنامج: «إن الرياضيات والعلوم من أهم علوم العصر لمواكبة التطور العالمي، والمملكة أصبحت تنافس العالم في العديد من المجالات بفضل قيادة الوطن الرشيدة التي اهتمت بالتعليم، لأنها على يقين بأن التعليم هو أساس التنمية والتطوير، ووزارة التعليم تولي علمي الرياضيات والعلوم اهتماماً بالغاً لتحسين نواتج التعلم وتحقيق أهداف البرنامج».

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بعد ذلك، بدأت أعمال البرنامج في يومه الأول بثلاث جلسات، تم في الجلسة الأولى التي تولت عرضها أمل الرجيعي وأدارتها لمياء خان، تنفيذ ورش عمل عن تفعيل نتائج الاختبارات الوطنية والدولية، بطرح عدد من المحاور تضمنت الإطار النظري للورشة (رياضيات - علوم)، وعرض نماذج من بطاقة تحليل الخطأ (رياضيات - علوم)، وشرح آلية تعبئة بطاقة تحليل الخطأ، وتقسيم المشاركين في مجموعات التركيز حسب الصفوف والمواد، وورش عمل لتعبئة النماذج.

وخلال الجلستين الثانية والثالثة، جرى استعراض الممارسات التدريسية وأنواعها، حيث نوقشت في الجلسة الثانية التي قدمتها أمل الجهيمي وأدارها علي الفوزان، الممارسات التدريسية في ضوء رؤية المملكة 2030، وتشخيص وتصنيف واقع الممارسات التدريسية، وقياس أثر الممارسات التدريسية.

فيما تم في الجلسة الثالثة تقديم عدد من أوراق العمل، استهلتها علية الشمراني باستعراض «أثر استخدام الإنفوجرافيك التعليمي على تنمية التحصيل الدراسي في مادة الفيزياء لدى طالبات المرحلة الثانوية بجدة واتجاهاتهن نحوه»، تلتها ورقة بعنوان «فاعلية برنامج إشرافي يستند إلى الدراسة الدولية TIMSS في تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى طالبات الصف الرابع الابتدائي والصف الثاني المتوسط بجدة» قدمتها منال اللهيبي، ثم ورقة «الذكاءات المتعددة في تدريس الرياضيات» قدمها مؤيد الأنصاري، واختتمت الجلسة التي أدارها مساعد مدير تعليم جدة صديق خوجة بورقة «تطوير الممارسات التدريسية من خلال دراسة فاعلية وحدات التعلم الرقمية لطلاب الصف الثاني المتوسط في مادة العلوم»، والتي قدمها عبدالله بن باحص.