منظومة تحدد الوقت المناسب لمخاطبة سائق السيارة أثناء القيادة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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طور باحثون في كوريا الجنوبية منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها اختيار الوقت المناسب لإبلاغ سائق السيارة معلومات معينة أثناء القيادة، بهدف عدم تشتيت تركيزه أمام عجلة القيادة.
وتهدف التقنية التي ابتكرها الباحث يوشين لي من قسم الأنظمة الصناعية والهندسية في المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية، إلى اختيار التوقيت الآمن لمخاطبة السائق دون أن يؤدي ذلك إلى احتمال تعرضه لحادث بالسيارة.
ومن أجل هذا الغرض، طور الباحثون منظومة مركبة تأخذ اعتبارات القيادة الآمنة مع تحسين أداء الخدمة الصوتية لتوصيل المعلومات إلى السائق، بحيث تستطيع المنظومة تحديد الأولويات عند اختيار الأوقات المناسبة لمخاطبة السائق، وكذلك أنسب أنواع الخدمات الصوتية التي تلائم كل قائد سيارة.
وطور الفريق نموذجا أوليا لخدمة صوتية متصلة بتطبيق للملاحة يمكن استخدامه في الواقع، وتم توصيل النموذج بكمبيوتر داخل السيارة لجمع البيانات الخاصة بظروف القيادة، مثل زاوية ميل عجلة القيادة ووضع بدال المكابح.
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