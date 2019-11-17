بدء ورشة عمل لمبادرات مسك الخيرية بالقاهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - القاهرة

بدأت في العاصمة المصرية القاهرة ورشة عمل «القادة الناشئون في بيئة العمل دائمة التطور» التي ينظمها مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» ممثلا في مبادرة الزمالة والتدريب بالتعاون مع الملحقية الثقافية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في مصر خلال المدة من 17، 18 نوفمبر الحالي.

وتتناول ورشة العمل مجموعة من الأسئلة حول المهارات التي يحتاجها الفرد لتحقيق التقدم في حياته المهنية في بيئة عمل دائمة التطور، كما ترصد ورشة العمل تطوير خطط عمل تتناسب مع الوضع الاقتصادي المتغير، وتمكن من رسم استراتيجية لحياتك المهنية.

Advertisements

وتناقش الورشة التي يشارك بها عدد من الطلاب السعوديين والعرب أثر التغير الاجتماعي والتكنولوجي في كيفية عمل المنظمات بشكل كبير، ليتم تبادل المعلومات والأفكار والقرارات عبر شبكات متعددة متداخلة بشكل معقد.

وأكدت مديرة مشروع «مسار المستقبل» بمؤسسة مسك الخيرية أسماء الجاسر على هامش افتتاح ورشة العمل أن ورشة مسك تقام في مصر للمرة الأولى بالتعاون مع الملحقية الثقافية التي أسهمت في الوصول لإعداد الطلاب من خلال التواصل مع الجامعات المصرية التي يدرس بها الطلاب السعوديون، مبينة أن المؤسسة تستهدف الوصول إلى 200 طالب وطالبة من مختلف الجنسيات والتخصصات.

وقالت إن الورشة يقدمها باللغة العربية مدربون متخصصون ذوو مهارات عالية في مجال القيادة، ولهم معرفة باحتياجات سوق العمل واحتياجات الطلاب، وتقام على مدى يومين مكررة باختلاف الطلاب المشاركين لاستفادة أكبر عدد من الطلاب، كما نقدم للطلاب المشاركين تدريبا لمدة 3 أسابيع لتطويرهم.

حضر افتتاح ورشة العمل الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مصر الدكتور خالد النامي، وعدد من الطلاب السعوديين والعرب.