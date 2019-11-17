عبدالله بن فهد: استضافة كأس العالم لقفز الحواجز امتداد لنجاحات المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعرب رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد عن اعتزازه وفخره باختيار الاتحاد الدولي للفروسية المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024، مشيرا إلى أن هذا الاختيار يأتي امتدادا للنجاحات التي حققتها المملكة في استضافة البطولات والفعاليات الدولية على جميع الأصعدة.

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وقال «استضافة المملكة لهذا المحفل الدولي تأتي لما يحظى به القطاع الرياضي بصفة عامة والفروسية بشكل خاص من دعم واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب متابعة واهتمام رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز تركي وحرصه على منافسة المملكة لاستضافة أبرز الأنشطة الرياضية».

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للفروسية أن العمل لهذه البطولة العالمية التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط سيبدأ من الآن للوصول إلى أفضل التجهيزات وتحقيق النجاح الكامل للبطولة بما يملكه أبناء المملكة من خبرات متراكمة لاستضافة الفعاليات الدولية.

ولفت إلى أن اختيار المملكة لاستضافة بطولة العالم لقفز الحواجز والترويض من قبل الاتحاد الدولي للفروسية جاء بناء على اكتمال جميع المعايير الخاصة بالاستضافة والترحيب الكامل من جميع الأعضاء.