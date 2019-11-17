أسهم أرامكو المجانية للسعوديين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصرت أرامكو السعودية منح الأسهم المجانية على المكتتبين السعوديين تحديدا، مشيرة إلى أنها تمنح لكل مكتتب سعودي مؤهل يحتفظ بأسهم الطرح بصورة مستمرة وغير منقطعة طول فترة الاستحقاق سهما مجانيا واحدا إضافيا مقابل كل 10 أسهم يتم تخصيصها له من أسهم الطرح، على ألا يزيد عدد هذه الأسهم المجانية على 100 سهم مجاني كحد أقصى.

ووفق نشرة الإصدار، سوف يتم منح وتخصيص الأسهم المجانية من قبل المساهم البائع من خلال الأسهم التي يملكها في الشركة، فيما سينقل مركز إيداع الأوراق المالية الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين الأفراد المستحقين في أقرب وقت ممكن، كما يحدده المساهم البائع بتقديره خلال مدة أقصاها 75 يوما «تقويمي» من نهاية فترة استحقاق الأسهم المجانية.

وسوف تعلن الشركة عن موعد نقل هذه الأسهم الذي سيحدده المساهم البائع على موقع تداول في حينه، ولن يتم منح كسور أسهم مجانية ويحق لكل مكتتب مؤهل الحصول على هذا الحافز مرة واحدة فقط.

وسوف تكون جميع الأسهم المجانية من فئة وحقوق أسهم الطرح نفسها، ولن يترتب عن منح الأسهم المجانية انتقال الحقوق المتصلة بها إلى المستثمر الفرد المستحق إلا من تاريخ نقلها إلى محفظته الاستثمارية.

وسيقوم المساهم البائع وفقا لسلطته التقديرية المنفردة بتحديد مدى انطباق تعريف المكتتبين الأفراد المؤهلين، وكذلك تحديد عدد الأسهم المجانية المستحقة لكل مكتتب فرد مؤهل.

وسيحتفظ مركز إيداع الأوراق المالية بسجل المكتتبين الأفراد المؤهلين المخصصة لهم أسهم الطرح، وسوف يقوم بمتابعة مدى أهليتهم للحصول على الأسهم المجانية.

ولن يتم احتساب أي أسهم يجري شراؤها بعد انتهاء عملية الطرح من ضمن الأسهم المستحقة لمنح الأسهم.

وسيطبق أيضا مركز إيداع الأوراق المالية منهجية «الأسهم الأخيرة تستبعد أولا» لمراقبة التعاملات في أسهم الشركة؛ بهدف تحديد عدد أسهم الطرح المودعة في المحفظة الاستثمارية لكل فرد من المكتتبين الأفراد المؤهلين، والتي سيتم احتساب عدد الأسهم المجانية الممنوحة لهم من عدد أسهم الطرح المودعة في المحفظة الاستثمارية.

وفي حال تم بيع الأسهم المودعة في المحفظة الاستثمارية (صفقة بيع واحدة أو أكثر) بعد انتهاء عملية الطرح وأصبح عدد الأسهم المودعة في المحفظة الاستثمارية لكل فرد من المكتتبين الأفراد المؤهلين أقل من عدد الأسهم المؤهلة، سيؤدي ذلك إلى تخفيض عدد الأسهم المؤهلة التي سيتم احتساب عدد الأسهم المجانية بناء عليها.

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ونتيجة لذلك، لا تعد أي أسهم يتم شراؤها بعد انتهاء عملية الطرح من ضمن الأسهم المؤهلة التي سيتم احتساب عدد الأسهم المجانية بناء عليها.

وفي حال تم بيع أو تحويل أو التصرف بجزء أو كل الأسهم المؤهلة من حساب المحفظة الاستثمارية لأي من المكتتبين الأفراد المؤهلين لأي سبب، ولو كان ذلك الجزء من يوم، وسواء ضمن رقم التعريف الوطني (NIN) أو رقم تعريف وطني آخر، فسوف تصبح تلك الأسهم التي تم بيعها أو تحويلها أو التصرف فيها غير مستحقة لمنح الأسهم المجانية.

حالات استحقاق الأسهم المجانية:

01. تم تخصيص 100 سهم من أسهم الطرح لمستثمر فرد، وخلال فترة استحقاق الأسهم المجانية باع المستثمر 100 سهم ثم قام بشراء 100 سهم، ما هو عدد الأسهم المستحقة لمنح الأسهم المجانية؟

لا شيء، بسبب بيع أسهم الطرح التي تم تخصيصها خلال عملية الطرح.

02. تم تخصيص 100 سهم من أسهم الطرح لمستثمر فرد، وخلال فترة استحقاق الأسهم المجانية قام المستثمر بشراء 100 سهم إضافية ثم باع 100 سهم، ما هو عدد الأسهم المستحقة لمنح الأسهم المجانية؟

100 سهم، بسبب استمرار احتفاظ المستثمر بأسهم الطرح التي تم تخصيصها له في حساب محفظته الاستثمارية، وتعد الأسهم الأخيرة التي قام بشرائها هي الأسهم التي قام ببيعها.

03. تم تخصيص 100 سهم من أسهم الطرح لمستثمر فرد، وخلال فترة استحقاق الأسهم المجانية قام المستثمر بشراء 10 أسهم إضافية ومن ثم قام ببيع 50 سهما، ما هو عدد الأسهم المستحقة لمنح الأسهم المجانية؟

60 سهما، لأن الأسهم الأخيرة التي تم شراؤها تعد الأسهم الأولى التي تم بيعها، والأسهم الباقية المباعة البالغ عددها 40 سهما تخفض عدد أسهم الطرح التي تم تخصيصها للمستثمر.

04. تم تخصيص 100 سهم من أسهم الطرح لمستثمر فرد، وخلال فترة استحقاق الأسهم المجانية قام المستثمر ببيع 50 سهما ومن ثم قام بشراء 10 أسهم، ما عدد الأسهم المستحقة لمنح الأسهم المجانية؟

50 سهما، لأن عدد الأسهم المتبقية المستحقة للأسهم المجانية انخفض بشكل دائم إلى 50 سهما بحد أقصى لدى البيع الأولي.