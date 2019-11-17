10 ميداليات آسيوية للمبارزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

توج رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفائزين والفائزات في بطولة الجولة الآسيوية للمبارزة (رجال وسيدات) تحت 17 عاما، التي اختتمت أمس الأول بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

وحصل المنتخب السعودي على 10 ميداليات عبر الحسناء الحماد (ذهبية) سلاح السايبر، وعلي البحراني (ذهبية) سلاح السايبر، وحسين الطويل (فضية سلاح الابيه)، ومهدي قروص (فضية سلاح الشيش). ونال الميداليات البرونزية كل من أحمد الدربي (سلاح الابيه) وإبراهيم الهديب (سلاح الشيش) وشيخة الدوسري (سلاح السايبر) وندى عابد (سلاح الابيه) ومحمد العمرو وعبدالله المنسف (سلاح السايبر).

وهنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي المنتخب على ما تحقق، وقال «الحسناء الحماد (15 عاما) حققت أول ميدالية ذهبية في تاريخ سيدات المبارزة السعودية على المستوى الآسيوي، وهي إحدى نتائج استثمار الفئات السنية، وسيتبعها جيل من السيدات».