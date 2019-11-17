الطرح حصرا للمستثمرين داخل السعودية ودول الخليج.. والأجانب عبر المؤسسات المؤهلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ركزت نسخة تكميلية جديدة من نشرة اكتتاب أرامكو على المستثمرين داخل السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما حدت من مشاركة المؤسسات الأجنبية.

وأوضحت النشرة الصادرة أمس، أن الشركة وبالتشارو مع المساهم البائع (الدولة) قررت حصر عملية الطرح على المستثمرين داخل السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وأضافت أنه ستتم مشاركة الأجانب في اكتتاب أرامكو حصرا من خلال المؤسسات الأجنبية المؤهلة (QFI).

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وبموجب التعديل على نشرة الإصدار، تم بموجبه حذف Regulation S الذي يمكن المؤسسات المالية الأجنبية من المشاركة بشكل مباشر في عملية بناء سجل الأوامر. وكذلك حذف المادة A 144 التي تسمح بتسويق الطرح داخل الولايات المتحدة، ما يعني قدرة المؤسسات الأمريكية على المشاركة في بناء سجل الأوامر. وبذلك تمنح أرامكو الأولوية للمستثمرين السعوديين، من خلال حصر مشاركة المؤسسات الأجنبية في الاكتتاب من خلال آلية المستثمرين المؤهلين أو QFI.

ونصت النشرة على أنه قررت الشركة بالتشاور مع المساهم البائع حصر عملية الطرح على المستثمرين داخل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الطلبات التي ترد إلى مديري سجل اكتتاب المؤسسات من الفئات المشاركة (وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية).

وبناء على هذا التعديل في آلية الطرح، أجرت الشركة بعض التعديلات على نشرة الإصدار الأولية والملخصة على الشكل التالي: