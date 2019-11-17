إهمال الطهو يشعل النيران بسكن عمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران اندلع حريق أمس في سكن عمال بمدينة نجران نتيجة إهمال أثناء الطهو، بيد أن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق وأخمدته قبل أن يطال المسكن. وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة النقيب عبدالخالق القحطاني أن الفرق أخمدت حريقا اندلع بسكن عمال بسبب إهمال أثناء عملية الطهو.



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