مصادرة طنين مواد غذائية من الباعة الجائلين في الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

صادرت أمانة المنطقة الشرقية طنين من المواد الغذائية المتنوعة، و35 عربة، إضافة إلى 16 طاولة عرض من الباعة الجائلين ضمن حملة ميدانية شاملة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في عدد من المواقع في حاضرة الدمام، نتج عنها مصادرة المواد المعروضة، بهدف منع البيع المخالف، والحفاظ على الصحة العامة، وكذلك منع تشويه المظهر العام واستغلال أرصفة الشوارع.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد مغربل في بيان أمس أن مراقبي إدارة الأسواق بوكالة الخدمات، نفذوا حملة ميدانية في الأماكن التي يستغلها المخالفون في الأسواق والواجهات البحرية، والشوارع وبجوار المساجد، مشيرا إلى حجز سيارات المخالفين وتطبيق لائحة الجزاءات بحقهم خلال الجولة.

وأكد استمرار التواصل والتنسيق بين الإدارات العامة المختصة بالرقابة وبلديات حاضرة الدمام، لاتخاذ جميع الإجراءات وتكثيف الجهود الرقابية، وكذلك استمرار التنسيق المشترك مع الجهات الأمنية والجهات الخاصة، في تكثيف مشاركة الأمانة والبلديات في الحملة الوطنية «وطن بلا مخالف».