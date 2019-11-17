10 ملايين في حسابات متدربي ومتدربات «تمهير»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أودع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» 10 ملايين ريال مكافأة للمتدربين والمتدربات في برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، عن أكتوبر الماضي.

وأوضح «هدف» أمس أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريا، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام برنامج التدريب على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

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ويشترط برنامج «تمهير» أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل لآخر 6 أشهر، وحاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين بالالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج.

وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

وجدد «هدف» دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج «تمهير»، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقا لتخصصاتهم.