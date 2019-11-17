مقتل شرطي في مظاهرات كرمانشاه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قتل شرطي أمس إثر إطلاق النار عليه خلال مواجهات مع محتجين في غرب إيران في إطار التظاهرات المناهضة لرفع أسعار البنزين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

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وتوفي إيراج جواهري متأثرا بجروحه بعد يوم من مواجهة مع مسلحين في مدينة كرمانشاه، وفق ما أفاد قائد شرطة المنطقة علي أكبر جاويدان في تصريحات نقلتها الوكالة، وأفاد جاويدان بأن الشرطي «مات إثر مواجهة مع عدد من مثيري الشغب والعصابات، وأصيب بعيار ناري بينما كان يحاول الدفاع عن مركز الشرطة الذي يعمل فيه، من المهاجمين الذي حاولوا السيطرة على المبنى»، ويعد ثاني شخص يتأكد موته منذ اندلعت التظاهرات في أنحاء إيران الجمعة احتجاجا على قرار رفع أسعار البنزين وتقنين توزيعه.

وقال جاويدان إن «أهالي كرمانشاه إلى جانب أشخاص في مدن أخرى، تظاهروا بشكل سلمي ضد التطورات الأخيرة، وسيتم بالتأكيد الاستماع لمخاوفهم»، وأضاف أن «غالبية المواطنين لا يوافقون على الفوضى التي تسبب بها بعض الأفراد المعروفين ويطالبون بوضوح بالتصدي لهم».

وقتل مدني خلال تظاهرات خرجت في مدينة سيرجان، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الطلابية السبت نقلا عن حاكم المدينة بالإنابة محمد محمود آبادي.