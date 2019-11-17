المرشد يضع البرلمان في مأزق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وضعت تصريحات المرشد الإيراني على خامنئي بدعمه زيادة أسعار البنزين البرلمان الإيراني في مأزق.

وقال متحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني إنه بناء على تصريحات المرشد علي خامنئي حول ضرورة المضي قدما بتطبيق قرار رفع أسعار البنزين، فقد تم سحب مشروع قرار يقضي بإلغاء رفع الأسعار، وفقا لقناة «العربية».

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من جانبها أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، سيحضر جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني لمناقشة قرار رفع أسعار الوقود والتظاهرات التي شهدتها البلاد، وذلك بعدما اقتربت الأمور من الخروج عن السيطرة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن البرلمان الإيراني يناقش إصدار قرار لإلغاء قرار الحكومة الإيرانية برفع أسعار الوقود، والذي تسبب في موجة عنيفة من التظاهرات في معظم محافظات البلاد.

وأوضحت أن 26 نائبا تقدموا بمشروع القرار لمناقشته بصورة عاجلة لإلغاء قانون حكومة الرئيس حسن روحاني برفع أسعار الوقود بنسبة 50% الخميس الماضي.

فيما أكد خامنئي ضرورة تطبيق زيادة سعر البنزين، ملقيا باللوم في «أعمال التخريب» على الثورة المضادة والأعداء، لكنه لم يحددهم.