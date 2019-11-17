مظاهرة كورية احتجاجا على أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سول

نظمت مجموعة من الناشطين في كوريا الجنوبية وقفة احتجاجية اعتراضا على طلب الولايات المتحدة من بلادهم زيادة حصتها في تكاليف تمركز الجنود الأمريكيين بها.

وقالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أمس: تم تنظيم المظاهرة، وشارك فيها حوالي 50 مجموعة مدنية، بينها «الاتحاد الكوري لنقابات العمال»، وذلك بالقرب من السفارة الأمريكية بمنطقة كوانج هامون.

وتدفع سول نحو مليار دولار للمشاركة في تكلفة تمركز 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية.