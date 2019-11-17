72 داعشيا سلموا أنفسهم للقوات الأفغانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ذكر مسؤولون محليون أمس، أن 72 مسلحا من جماعة «داعش خرسان» سلموا أنفسهم إلى القوات الأفغانية في إقليم ننكارهار شرق البلاد.

ونقلت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء عن المسؤولين قولهم: إن المسلحين سلموا أنفسهم إلى القوات الأفغانية في منطقتي «أشين وهاسكا مينا»، وقال عشق الله سادات، رئيس منطقة أشين، إن 69 مسلحا داعشيا سلموا أنفسهم للقوات الأفغانية، مع 76 امرأة و96 طفلا في تلك المنطقة.