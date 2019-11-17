حفل «تحت النجوم» يعلن ختام معرض «أنا عربية»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

سيشهد اليوم الختامي لمعرض «أنا عربية» إقامة حفل «تحت النجوم»، والذي ستسلم فيه جوائز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي آل الشيخ، للمصممات الفائزات بالمراكز الأولى في المعرض، الاثنين المقبل.

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وسيقدم العشاء الفاخر وسط أجواء ساحرة وفريدة خصصها المنظمون لضيوف حفل الختام، ويستمتع الحضور بحفلة غنائية للفنانة أحلام، وعروض فنون الرقص الفلكلوري والتقليدي لفرقة مياس، كما تصل جوائز المعرض إلى 700.000 ريال، ستذهب إلى ثلاث فائزات من كل قطاع من القطاعات المتواجدة في المعرض.

ويجتمع في معرض «أنا عربية» أحد فعاليات موسم الرياض، أكثر من 250 مصممة ومبدعة من المملكة والوطن العربي، وخصص ريع تذاكره إلى 3 جمعيات خيرية، هي: الجمعية الخيرية لذوي شهداء الواجب «واجب»، وجمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن «تراؤف»، وجمعية جود النسائية الخيرية.

ويعتبر المعرض أحد مبادرات هيئة الترفيه، إذ يسعى إلى التعبير عن قوة المرأة العربية وإبراز تطورها الثقافي والحضاري، كما أشرف بشكل كامل على تنفيذه وتنظيمه، سيدات سعوديات أظهرن تميزهن من خلال النجاح الكبير الذي حققه المعرض.