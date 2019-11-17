«الدراجة من أجل صحتك» بكورنيش الخبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتمت أمس الأول فعاليات الممشى الصحي «الدراجة من أجل صحتك»، التي أقامتها أمانة الشرقية بكورنيش الخبر الشمالي، بمناسبة اليوم العالمي للسكري بالتعاون مع التجمع الصحي.

وهدفت الفعاليات إلى نشر ثقافة الوعي وغرس القيم والمفاهيم عن خطورة مرض السكري، وخاصة الناشئة من المجتمع، وأهمية ممارسة رياضة الدراجات، والمشي، للوقاية من هذه الأمراض.

وشهدت الفعاليات حضورا كبيرا، استفادوا من الخدمات التي قدمتها الأمانة والتجمع الصحي وشركات القطاع الخاص من خلال الأركان المتنوعة التي من أبرزها ركن التطعيم ضد الانفلونزا، والذي استفاد منه 5000 زائر، إضافة إلى مشاركة نحو 480 شخصا في التمارين الرياضية، كما وزعت مئات المنشورات التوعوية.