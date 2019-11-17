قبرص تضبط آلية تجسس إسرائيلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلنت الشرطة القبرصية أنها ضبطت حافلة صغيرة يملكها إسرائيلي، مجهزة بنظام مراقبة متطور قادر على قرصنة اتصالات واستجوبت صاحبها. وفتحت الشرطة تحقيقا في القضية بعدما سأل الحزب الاشتراكي «أكيل» المعارض عما تعتزم الحكومة القيام به، إثر نشر مجلة «فوربز» الأمريكية في سبتمبر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع.



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