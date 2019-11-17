أمريكا تمنع دخول وزير داخلية كوبا أراضيها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن فرضت وزارة الخارجية الأمريكية حظرا على دخول وزير الداخلية الكوبي خوليو سيزار جانداريلا بيرميجو وأولاده إلى الولايات المتحدة. ونقلت وكالة أنباء بلومبيرج الأمريكية عن تغريدة لوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو كتب فيها «إنه في عهد خوليو سيزار جانداريلا بيرميجو، تورطت وزارة الداخلية الكوبية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في فنزويلا، واعتقلت تعسفيا آلاف المواطنين الكوبيين، واحتجزت أكثر من 100 سجين سياسي بشكل غير قانوني».



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