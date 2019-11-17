استقبال طلبات ترشيح للعمل في المدارس السعودية بالخارج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وجه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات ببدء استقبال طلبات ترشيح المعلمين للعمل في المدارس السعودية بالخارج، على أن يكون آخر موعد لرفع الأوراق المطلوبة الخميس 7 /5/ 1441، مع ضرورة التقيد بإرسال الأوراق المطلوبة.
يأتي ذلك نظرا لحاجة بعض الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج وبعض الدول لإيفاد معلمين ومشرفين تربويين سعوديين للعام الدراسي المقبل 1441 /1442، ولما ورد في لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج بقرار من مجلس الوزراء المتضمن إيفاد معلمين سعوديين، وموافقة المقام السامي الكريم على إيفاد معلمين سعوديين للعمل في بعض الدول الشقيقة والصديقة.
أهم الضوابط العامة للمرشحين:
- أن يكون المرشح من شاغلي الوظائف التعليمية
- لا يقل تقديره في الأداء الوظيفي
- عن 95 درجة في السنوات الثلاث الأخيرة
- أن يحمل المرشح مؤهلا علميا لا يقل
- عن البكالوريوس في مادة التخصص
- لا يقل عمر المعلم المرشح عن 30 عاما
- ولا يزيد على 50 عاما
- لا يقل عمر وكيل وقائد المدرسة والمشرف التربوي عن 35 عاما ولا يزيد على 55 عاما
- يحتسب ذلك إلى تاريخ بداية هذا العام الدراسي 2 /1 /1441
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