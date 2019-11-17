مفاضلة لـ42 معلما بالباحة في مجال القيادة المدرسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الباحة أجرت إدارة تعليم منطقة الباحة أمس المفاضلة التحريرية للمرشحين للعمل في مجال القيادة المدرسية لـ42 معلما، وذلك على مسرح الإدارة بمدينة الباحة. وتابع مدير تعليم المنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني بحضور المساعد للشؤون التعليمية للبنين علي مديس، سير أداء الاختبار ومدى ملاءمته لمتطلبات العمل القيادي المرشح له المعلمون. وأكد الزهراني أهمية القيادة المدرسية في الارتقاء بمستوى الأداء التعليمي والتربوي داخل المدرسة وبما يحمله قادة المدارس من فكر تربوي متجدد. من جانبه أفاد مدير إدارة الإشراف التربوي للبنين أحمد التهامي، بأن الإدارة حرصت على تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الاختبار، وعملت على استقطاب الكفاءات القيادية المتميزة من المعلمين للعمل في مجال القيادة المدرسية، مفيدا بأن المعلمين المجتازين للمفاضلة التحريرية، ستجرى لهم مقابلة شخصية تمهيدا لاستيفاء مسوغات الترشح للعمل كقادة ووكلاء لعدد من المدارس وفق الاحتياج.



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