45 مشروعا بحثيا في معرض «إبداع عسير»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها

في خطوة تهدف إلى اكتشاف المواهب والملكات العلمية لدى الطلاب والطالبات ودعمها، انطلقت أمس فعاليات معرض «إبداع عسير2020»، الذي تنظمه إدارة الموهوبين بتعليم منطقة عسير، بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة.

وأبان مدير إدارة الموهوبين علي آل عواض بأن المعرض يهدف إلى دعم المبتكرين والمخترعين، وتنمية مهارات البحث العلمي والمشاريع الابتكارية لدى المستهدفين والمستهدفات، والإسهام الفاعل في تحول المجتمع إلى مجتمع معرفي يسهم في تحقيق رؤية الوطن، مشيرا إلى أنه تم ترشيح 45 مشروعا في المعرض من أصل 73 مشروعا، منوها بجهود الشركاء في جامعة الملك خالد، والكلية التقنية بأبها في تحكيم المشاريع.

من جهته أشاد مدير إدارة المسابقات في مؤسسة «موهبة» بدر المجرذي، بتميز موهوبي عسير وجهود تعليم المنطقة في دعم المواهب، وتفعيل الشراكات البحثية، مشيرا إلى أن المشاريع المقدمة جديرة بالدعم.