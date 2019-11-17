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أرامكو” الصيد الثمين..

بعد عاصفة سوق المال، واكتتاب الكثير في الشركة الأهم على مستوى العالم، تناول المغردون بكثير من الهدوء؛ الأرقام الخاصة التي تؤكد مكاسب المكتتبين.

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– فهد ديباجي

“اكتتاب أكبر شركة عالمية رابحة (أرامكو) بدأ اليوم”.

– راشد الفوزان

“بدأ وأصبح واقعاً ماثلاً للجميع، وبنطاق سعري وفق التوقعات، وألغى كل الأقوال والاحتمالات، اليوم واقع متاح للمستثمر السعودي، ووفق نشرة اكتتاب واضحة، ومتاحة لأي فرد سعودي، وضوح ومصداقية كبرى وموثوقية بكل المواعيد”.

– خالد الزايدي

“إذا اكتتبت في أرامكو⁩، ‏وتم تحديد السعر بـ 32 ريال الحد الأعلى، واحتفظت بأسهمك لمدة 6 شهور؛ ‏سوف تنخفض التكلفة من 32 الى 29 ريال، ‏وذلك بعد إضافة 10٪ أسهم مجانية بحد أقصى 100 سهم، ويصبح العائد السنوي 4.85٪ مضمون إن شاء الله حتى عام 2024، ‏قابل للزيادة وغير قابل للنقص”.

– سالم الزمّام

“بهذا النطاق السعري والتقييم في اكتتاب أرامكو⁩؛ يكون الاكتتاب المحلي بمرتبة ثانية عالمياً من حيث الحجم بعد “مجموعة علي بابا”⁩ عند التسعير الأدنى، ومرتبة أولى عالمياً عند التسعير الأعلى”.

