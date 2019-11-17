الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة.. الاثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الاثنين، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان» بالإضافة لأجزاء من منطقة حائل.

انخفاض درجات الحرارة

وفي بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أشارت «هيئة الأرصاد» إلى أن هناك استمرار لانخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية.

وأوضحت الهيئة أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فستكون رياحه السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

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وفي وقت سابق من اليوم الأحد، توقَّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، انخفاض درجات الحرارة بدءًا من الغد الاثنين إلى معدلات شتوية تجبر الناس على ارتداء ملابس الشتاء.

موعد عودة الدفء

وأضاف الزعاق، بمقطع فيديو بثَّه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنَّ الموجة الباردة تسمى «موجة برد الأحيمر»، ولن تدوم طويلًا وسيعود الدفء كرَّة أخرى حتى ننتظر البرد الفعلي بدخول النجم الثاني من نجوم «المربعانية»؛ ليكون البرد ليلًا نهارًا بدءًا من منتصف شهر ديسمبر المقبل، أمَّا الموجة الحالية سيكون تأثيرها مركزًا من ساعات الليل حتى أول الصباح.

أمطار رعدية وسيول

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقّعت هطول أمطار رعدية تصل إلى حد السيول، يصحبها رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية في معظم مناطق المملكة خلال الساعة القادمة.

وقالت الهيئة: إنَّ (أضم، الجموم، الخرمة، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، القنفذة، العاصمة المقدسة، الكامل، الليث، الموية، بحرة، تربة، عرفات، ميسان) بمكة المكرمة، ستشهد هطول أمطار رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة 11 مساءً، وتشهد (جدة، رابغ)- بالمنطقة ذاتها- استمرار الحالة الجوية التي بدأت الساعة الرابعة صباحًا بهطول أمطار رعدية يصحبها نشاط في رياح سطحية مثيرة للأتربة التي تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة 11 مساءً.