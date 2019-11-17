خادم الحرمين يشكر وزير العدل على الجهود في مجال التحوّل الرقميّ

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شكره لوزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ولمنسوبي وزارة العدل، إثر اطلاعه على برقية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي بشأن تقرير إنجازات التحول الرقمي الوطني النصف السنوي لعام 2019م الصادر عن اللجنة الوطنية للتحول الرقميّ، ومنها منجزا الوزارة «محكمة بلا ورق» و«وكالة بدون زيارة».
وقال خادم الحرمين في برقية الشكر الموجهة لوزير العدل: «إننا إذ نشكر لمعاليكم ولمنسوبي الوزارة هذه الجهود الطيبة، وما تحقق من إنجازات، لنسأل الله -عز وجل- أن يوفِّق الجميع لما فيه خير وطننا العزيز».
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