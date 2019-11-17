«البيئة»: عمليات استكشاف مستمرة للجراد الصحراوي على حدود المملكة

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، أن حالة الجراد الصحراوي في نطاق موسم التكاثر الشتوي بالمملكة تُصنَّف في «مستوى الاحتراس»، وذلك للنشاط المستمر في ظهور وتكاثر الجراد، مع وجود مجاميع «الدبا» بمختلف الأطوار في الحدود مع اليمن.

استكشاف مستمر بساحل البحر الأحمر

وأِشارت البيئة، إلى أن أعمال الاستكشاف مستمرة على ساحل البحر الأحمر ما بين ينبع وجازان، بهدف القضاء على هذه الآفة والحدِّ من انتشارها، موضحة أن فرق الاستكشاف والمكافحة قامت خلال الفترة من 1 – 14 نوفمبر الجاري بالاستكشاف في 147,147 هكتارًا، فيمما أوضحت الوزارة أن هطول الأمطار من مطلع أكتوبر الماضي وحتى الآن؛ تسبب في تحسن الرطوبة الأرضية، مما أثر في حالة الغطاء النباتي ومن ثم زيادة نشاط الجراد خصوصاً في (الليث والقنفذة ومحافظات جازان).

مزيد من المتابعة

وفيما قالت «البيئة»، إن الوضع العام ما زال يحتاج لمزيد من المتابعة واستمرار الاستكشاف المكثف في جميع نطاق التكاثر الشتوي، تحدثت عن حالة الجراد الصحراوي في جازان، مشيرة إلى أن الوزارة إلى ما زالت تدعو للحذر، وذلك للتهديد المستمر لغزو مجاميع «الدبا» من الشريط الحدودي مع اليمن، وكذلك الإصابة في الداخل اليمني بالقرب من الحدود، حيث توجد هناك مجاميع «الدبا» في مختلف الأطوار.

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وأكدت «البيئة» أن عمليات المكافحة تمت في أحد المسارحة، وفي المواقع الحدودية من المحافظة خلال الفترة الماضية بكمية 1000 لتر في مساحة 1000 هكتار، لافتة إلى أن التقارير الميدانية سجلت وجود أعداد قليلة من الحشرات الكاملة والحوريات في مظهر وسلوك انفرادي أو انتقالي في محافظات جازان، كما رصدت في محافظة الليث أعدادًا قليلة من الجراد الانفرادي والانتقالي الناضج وغير الناضج المشتت مع أعداد قليلة من الحوريات الانفرادية والانتقالية، وهي تحت المراقبة بشكل دائم.

تفشي الجراد بالبلدان المجاورة

عن حالة الجراد الصحراوي في البلدان المجاورة للمملكة، أكدت «البيئة» أن آخر تقرير صادر من مركز معلومات الجراد الصحراوي بـ«الفاو»، أشار إلى أن الحالة هناك مستمرة نحو التدهور والتفشي، وأن الوضع خطير جدًا في اليمن وإثيوبيا والصومال وأرتيريا والسودان وفي الشرق ما بين الهند وباكستان، وذلك لتشكل أعداد كبيرة من الأسراب في أغلب تلك البلدان مما سيكون له تأثير كبير على الموسم الشتوي والربيعي المبكر في السعودية والدول الأخرى.

وأكدت «البيئة» وجود خطر مرتفع المستوى بتشكل مجموعات ذات كثافات عالية في الشريط الحدودي بين السعودية واليمن لتتجه شمالًا ما بين جازان والقنفذة، كما أن الأمطار المستمرة على الساحل الشرقي بالمملكة سوف تسمح بتحسن الظروف البيئية، مع وجود احتمال لتحرك الأسراب من الحدود الهندية الباكستانية نحو سواحل بحر العرب وجنوب شرق إيران ولا يستبعد استمرار أجزاء منها نحو المنطقة الشرقية وذلك للأعداد العالية من الأسراب لديهم.