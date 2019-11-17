مدني جازان يحذّر من التقلبات الجوية وجريان السيول على محافظات المنطقة

مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، لما تشهده المنطقة من تقلّبات جوية وهطول أمطار وجريان السيول على محافظات المنطقة.

تعليمات السلامة

وأهابت المديرية بالجميع إلى أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، مشيرة إلى أنها اتخذت جميع الاحتياطات التي تحول دون وقوع أي حوادث نتيجة للتقلبات الجوية بإعداد الخطط اللازمة وانتشار دوريات السلامة وإرسال رسائل توعوية لأفراد المجتمع، متمنية السلامة للجميع.

أمطار رعدية

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية تصل إلى حد السيول، يصحبها رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية في معظم مناطق المملكة خلال الساعة القادمة، وذلك في (أضم، الجموم، الخرمة، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، القنفذة، العاصمة المقدسة، الكامل، الليث، الموية، بحرة، تربة، عرفات، ميسان) بمكة المكرمة.

كما توقعت الهيئة استمرار الحالة الجوية التي بدأت في (الأفلاج، السلسل، وادي الدواسر) بمنطقة الرياض، و(بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة) بمنطقة نجران إلى رياح نشطة وأتربة مثارة يصحبها نشاط في الرياح السطحية التي تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، وتشهد (أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث، الدئرة، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، جازان، صامطة، صبيا، ضمد، فرسان، فيفا، هروب) بمنطقة جازان أمطار رعدية يصحبها رياح نشطة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية.

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كما تشهد (الحناكية، العلا، العيص، المدينة المنورة، المهد، خيبر، وادي الفرع) بمنطقة المدينة المنورة، و(الأسياح، البدائع، البكيرية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء ) بمنطقة القصيم، هطول أمطار رعدية يصحيها رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية.

انخفاض درجات الحرارة

وتوقَّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، انخفاض درجات الحرارة بدءًا من الغد الإثنين إلى معدلات شتوية تجبر الناس على ارتداء ملابس الشتاء.

وأضاف الزعاق، أن الموجة الباردة تسمى «موجة برد الأحيمر»، وهذه الموجة لن تدوم طويلًا وسيعود الدفء كرة أخرى حتى ننتظر البرد الفعلي بدخول النجم الثاني من نجوم «المربعانية»، ليكون البرد ليلًا نهارًا بدءًا من منتصف شهر ديسمبر المقبل، أمّا الموجة الحالية سيكون تأثيرها مركزًا من ساعات الليل حتى أول الصباح.