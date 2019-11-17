«سامبا»: الإقبال غير مسبوق على الاكتتاب في أسهم «أرامكو»

أكدت الرئيسة التنفيذية لمجموعة «سامبا» المالية، رانيا نشار، اليوم الأحد، أن الإقبال غير مسبوق من الأفراد على الاكتتاب في أسهم «أرامكو»، من حيث الحجم أو الإقبال.

وعلى صعيد «سامبا»، ومنذ ساعات الصباح، أشارت نشار إلى أن عشرات الآلاف من المكتتبين، اشتروا بمئات الملايين في أسهم «أرامكو»، لافتة إلى الجهود التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودية وهيئة السوق المالية مع البنوك السعودية مجتمعة؛ لتسهيل عملية الاكتتاب سواء من حيث السماح للبنوك في تمديد ساعات العمل، إلى جانب التأكيد على جهوزية القنوات الإلكترونية.

اكتتاب أرامكو

وأعلنت «أرامكو» السعودية، اليوم الأحد، عن تحديد النطاق السعري للطرح الأوَّلي وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، فيما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل، وذلك على النحو التالي: تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالًا سعوديًّا إلى 32 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد، كما سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، كما سيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري، و سيكون حجم الطرح 1.5% كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة.

وقد صدرت اليوم نسخة جديدة من نشرة اكتتاب «أرامكو» تحد من مشاركة المؤسسات الأجنبية. وتركز نشرة اكتتاب «أرامكو» الجديدة على المستثمرين من داخل السعودية، فيما سيتم مشاركة الأجانب في الاكتتاب حصرًا من خلال المؤسسات الأجنبية المؤهلة (QFI).

وأعلنت أرامكو أنها ستطرح 1.5% من أسهمها للاكتتاب العام، مستهدفة بيع 0.5% من الأسهم لمستثمرين أفراد في الطرح العام الأوّلي كحد أعلى، بينما 1% ستخصص للمؤسسات، وتمثل النسبة التي تطرحها «أرامكو» نحو 3 مليارات سهم. وسيجمع الاكتتاب ما بين 90 و96 مليار ريال، أو ما يعادل 24 و25.6 مليار دولار. وسيتراوح عائد توزيعات «أرامكو» بين 4.4% و4.7% على الأقل العام المقبل.