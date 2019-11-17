اتفاق بين «نجم» السعودية و«ساعد» الإماراتية لتطوير قطاع التأمين على المركبات

وقّعت نجم لخدمات التأمين في السعودية مع شركة ساعد للأنظمة المرورية بالإمارات مذكرة تفاهم اليوم الأحد، بفندق كراون بلازا في الرياض.

ويهدف الاتفاق بين شركتي نجم وساعد إلى المشاركة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بإجراءات مباشرة الحوادث والخدمات التأمينية المساندة لها بين البلدين.

تبادل الخبرات والمعرفة

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقّعها كل من الرئيس التنفيذي لشركة «نجم» الدكتور محمد حمد السليمان، والرئيس التنفيذي لشركة «ساعد» المهندس إبراهيم يوسف رمل، وبحضور التنفيذيين في الشركتين وعدد من الإعلاميين، إلى تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الخدمية بين الطرفين، والمساهمة في تطوير الخطط الاستراتيجية، وإيجاد فرص استثمارية في كلا البلدين من خلال إنشاء شراكات فعّالة، إضافة إلى التعاون والمشاركة في مجالات الأبحاث والتطوير.

والجدير بالذكر أن «نجم» من الشركات الرائدة في مجال خدمات التأمين على المركبات؛ حيث عملت على رفع كفاءة الخدمات وتكاملها عبر تعزيز الأتمتة في مختلف أنشطتها، لتسهيل حصول مختلف العملاء عليها، ولتتكامل هذه الخدمات مع منهج الشفافية الذي تحرص الشركة على تطبيقه في تعاملاتها مع مختلف الأطراف.

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تعاون مثمر بين البلدين

وأشار الدكتور محمد السليمان إلى أن هذه الاتفاقية ستكون انطلاقة لتعاون مستقبلي مثمر بين البلدين في مجال الأنظمة المرورية، وأكد «أن عمل ساعد ونجم مكملان لبعضهما البعض، وهذا ما سيخلق تعاونًا ناجحًا»، وأضاف «أن نجم شركة رائدة في مجال تخليص معاملات التأمين، من خلال تقديمها العديد من الحلول الرقمية لخدمة قطاع تأمين المركبات، كما أن ساعد لديها خبرة عريقة في مجال معالجة الحوادث وهذا ما سيجعل التعاون خطوة فعالة وستضيف قيمة على قطاع التأمين في البلدين».

من جهته، عبّر المهندس إبراهيم رمل عن سعادته بهذه الاتفاقية التي تؤكد على ضرورة التكامل في تقديم الخدمات لإسعاد المتعاملين كما تسعى إلى رفع مكانة ومتانة الشركتين والمشاركة في تحقيق رؤي البلدين الشقيقين السعودية والإمارات لتحسين جودة الحياة في مجال الأنظمة المرورية.

تنفيذ أهداف خطة التنمية

وأضاف: «إنّ تعاون نجم وساعد، كل في المجال الرائد فيه، سوف يضيف قيمة فعلية لكلا الشركتين»، مؤكدًا أن «علاقات التعاون تعدّ قاعدة ارتكاز قوية لتنفيذ أهداف خطة التنمية، وإرساء آليات قوية لبناء المستقبل، تحقيقًا للرؤى الحكيمة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

يُذكر أن نجم لخدمات التأمين هي شركة وطنية سعودية تأسست عام 2007م، نتيجة تعاون مشترك بين مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الداخلية، بهدف تسهيل السير على الطرقات ودعم صناعة تأمين ‏المركبات وتطويرها، والمساهمة في تحقيق السلامة المرورية في المملكة ‏العربية السعودية. أما «ساعد» فهي شركة إماراتية وطنية تأسست عام 2008 في إمارة أبوظبي بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد، وتقدّم حلولًا مبتكرة في قطاعات متنوّعة تشمل الخدمات المرورية وأنظمة المواقف والتفتيش والنظم الذكية.