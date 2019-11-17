«إغاثي الملك سلمان» يواصل تقديم مساعداته الإنسانية لليمنيين والسوريين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة، أعماله الإنسانية في كل من اليمن والأردن، وسلم المساعدات للمتضررين.

وقام «مركز الملك سلمان»، بتوزيع 3,900 كرتون من التمور في محافظات عدن والبيضاء ومأرب، استفاد منها 18,900 فرد، كما تم توزيع 1,500 كرتون تمور في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، شملت 4,230 فردًا، وتوزيع 1,100 كرتون في مديرية كريتر بمحافظة عدن، شملت 6,600 فرد، وتوزيع 1,300 كرتون تمور في مأرب شملت 7,800 فرد.

وجاء ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 3,000 طن من التمور في الجمهورية اليمنية.

Advertisements

الخدمات الطبية للاجئين السوريين

وواصلت عيادات «مركز الملك سلمان»، تقديم خداماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، حيث راجع قسم الأشعة التخصصية 1,468 حالة، أُجري لهم 3,029 تحليلًا مخبريًا بالإضافة لعدد 580 تشخيصًا بالأشعة، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

وتعد الخدمات التي تقدمها العيادات، هي الأحدث من نوعها في المخيم؛ لتوافر الأجهزة والمعدات والتجهيزات المتطورة؛ ما يجعلها في المرتبة الأولى من حيث استقبال المرضى والمراجعين لجميع الفئات العمرية للاجئين السوريين بالمخيم.

في ذات الإطار سلم «مركز الملك سلمان»، أمس السبت، مستشفى «الثورة العام» في تعز قافلة دوائية مكونة من خمس شحنات تحتوي على محاليل ومستلزمات الغسيل الكلوي، بحضور وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية والقائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتورة إيلان عبدالحق، التي شكرت المركز على جهوده ودعمه غير المحدود لمحافظة تعز. ويأتي هذا الدعم في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة؛ ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.