أمانة الطائف تبدأ البرنامج التشغيلي لموسم الأمطار والسيول

أعدت أمانة الطائف برنامجًا تشغيليًا لموسم الأمطار وشرعت في تنفيذه مؤخرًا مع قياس كفاءة الأداء لكل الإدارات والأقسام المختصة.

وفحصت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشروعات بالأمانة مضخات شفط مياه الأمطار والسيول بالأنفاق والمواقع غير المخدومة بشبكة التصريف، وذلك ضمن برنامج الصيانة الشاملة للمعدات والآليات المخصصة للتعامل مع الحالات المطرية والتقلبات الجوية.

فحص المضخَّات

وأوضحت وكالة المشروعات أن برنامج الفحص والتشغيل الاختباري شمل المضخات الثابتة والمتحركة ومضخات الطوارئ وفرق التدخل السريع، وذلك للتأكد من الجاهزية التامة للتعامل السريع والفوري مع الحالات المطرية.

ونفذت الأمانة في وقت سابق برنامج لنظافة وصيانة عبارات تصريف مياه الأمطار والسيول ورفع المخلفات منها، كما عملت على تنفيذ فرضيات لحالات الأمطار والسيول وطرق المعالجة الفورية لكل الملاحظات، مشيرة إلى أنها عززت أعمال الفرق الميدانية لمتابعة الحالة المطرية من خلال زيادة عدد العاملين والآليات وفرق المتابعة، بالإضافة الى تعزيز مركز العمليات.

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أمطار رعدية

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قالت في تقريرها عن طقس اليوم الأحد، إنَّه سيستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الشرقية، والرياض، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة» مشيرة إلى توقعات بانخفاض درجات الحرارة، وتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل وصباح الأحد على المناطق الشمالية.

موجة باردة

وفي ذات السياق توقَّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، انخفاض درجات الحرارة بدءًا من الغد الإثنين إلى معدلات شتوية تجبر الناس على ارتداء ملابس الشتاء.

وأضاف الزعاق، بمقطع فيديو بثَّه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنَّ الموجة الباردة تسمى «موجة برد الأحيمر»، ولن تدوم طويلًا وسيعود الدفء كرة أخرى حتى ننتظر البرد الفعلي بدخول النجم الثاني من نجوم «المربعانية»؛ ليكون البرد ليلًا نهارًا بدءًا من منتصف شهر ديسمبر المقبل، أمَّا الموجة الحالية سيكون تأثيرها مركزًا من ساعات الليل حتى أول الصباح.