بالفيديو.. الزعاق: موجة برد الأحيمر تدخل أجواء المملكة غدًا

توقَّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، انخفاض درجات الحرارة بدءًا من الغد الاثنين إلى معدلات شتوية تجبر الناس على ارتداء ملابس الشتاء.

موعد عودة الدفء

وأضاف الزعاق، بمقطع فيديو بثَّه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنَّ الموجة الباردة تسمى «موجة برد الأحيمر»، ولن تدوم طويلًا وسيعود الدفء كرة أخرى حتى ننتظر البرد الفعلي بدخول النجم الثاني من نجوم «المربعانية»؛ ليكون البرد ليلًا نهارًا بدءًا من منتصف شهر ديسمبر المقبل، أمَّا الموجة الحالية سيكون تأثيرها مركزًا من ساعات الليل حتى أول الصباح.

حدّ السيول

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقّعت هطول أمطار رعدية تصل إلى حد السيول، يصحبها رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية في معظم مناطق المملكة خلال الساعة القادمة.

وقالت الهيئة: إنَّ (أضم، الجموم، الخرمة، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، القنفذة، العاصمة المقدسة، الكامل، الليث، الموية، بحرة، تربة، عرفات، ميسان) بمكة المكرمة، ستشهد هطول أمطار رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة 11 مساءً، وتشهد (جدة، رابغ)- بالمنطقة ذاتها- استمرار الحالة الجوية التي بدأت الساعة الرابعة صباحًا بهطول أمطار رعدية يصحبها نشاط في رياح سطحية مثيرة للأتربة التي تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة 11 مساءً.

رياح نشطة

وتستمرّ الحالة الجوية التي بدأت في (الأفلاج، السلسل، وادي الدواسر) بمنطقة الرياض بهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة السادسة مساءً، كما تتعرض (بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة) بمنطقة نجران إلى رياح نشطة وأتربة مثارة يصحبها نشاط في الرياح السطحية التي تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية خلال الحالة الجوية التي بدأت الساعة السادسة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً، كما تتعرض (أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث، الدئرة، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، جازان، صامطة، صبيا، ضمد، فرسان، فيفا، هروب) بمنطقة جازان إلى أتربة أمطار رعدية يصحبها رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.