السعودية اليوم / منتدى الإعلام السعودي يناقش العلاقة بين الإعلام والدبلوماسية في ديسمبر المقبل



الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

يناقش منتدى الإعلام السعودي الذي تنظمه هيئة الصحفيين السعوديين في العاصمة الرياض مطلع شهر ديسمبر المقبل العلاقة بين الإعلام والدبلوماسية وذلك بمشاركة خبراء ومختصين ودبلوماسيين، وحضور أكثر من ألف مشارك من 32 دولة حول العالم.

ومن المقرر بمشيئة الله تعالى أن يتحدث في الجلسة الرابعة المخصصة لهذا الموضوع : سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل، وسفير خادم الحرمين الشريفين مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف فيصل بن حسن طراد وسفير خادم الحرمين الشريفين السابق لدى لبنان علي عواض عسيري.

وستقدم الجلسة تحليلاً للعلاقة بين الدبلوماسية والإعلام من حيث علاقة التأثير المتبادلة بينهما، ومدى توافر علاقة إيجابية لخدمة المواقف المشتركة، وذلك من خلال معرفة ما يريده الدبلوماسيون من الإعلاميين وكيف يبدو المشهد الإعلامي لدى الدبلوماسيين، بالإضافة إلى استعراض لتجارب الدبلوماسيين في استخدام شبكات التواصل الاجتماعية.

يذكر أن المنتدى سيحتضن عشرات الجلسات وورش العمل في مختلف المجالات المتعلقة بالإعلام التي سيقدمها مجموعة من أبرز القياديين والإعلاميين من مختلف دول العالم، وسيشهد حضورًا مميزًا من المؤسسات الإعلامية مثل : CNN و CNBC، وصحيفة التايمز البريطانية، والعديد من ممثلي المؤسسات الإعلامية العالمية.

// انتهى //

17:11ت م

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