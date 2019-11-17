السعودية اليوم / إيقاف 9 مهربين وتدمير مخبأ للإرهابيين بالجزائر



الجزائر 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود الجزائريين 9 مهربين بمدينة برج باجي مختار بمحافظة ادرار الحدودية جنوب البلاد.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أنه تم مصادرة مركبيتن رباعيتي الدفع من المهربين، وثلاث مولدات كهربائية، وثلاث مطارق ضغط، وأشياء أخرى معدة للتهريب.

وأضاف أن وحدات أخرى من الجيش دمرت مخبأ للإرهابيين، بعد كشفها بمحافظة الجلفة يحتوي على خمس قنابل تقليدية الصنع ومواد متفجرة.

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17:01ت م

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