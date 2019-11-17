أمطار حفر الباطن تتواصل ليلًا والأرصاد تحذر 

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أمطار حفر الباطن

هطلت، مساء اليوم الأحد، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة حفر الباطن كثفت على أثرها الأمانة جهودها في نشر الفرق الميدانية وتنظيف قنوات تصريف المياه الأمطار والسيول حسب الخطة الموضوعة لها للتعامل مع موسم الأمطار.



من جهتها، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم فيما بيّن مدير عام الهيئة بالمنطقة الشرقية، الأستاذ محمد الشهري ازدياد فرصة هطول الأمطار على محافظة حفر الباطن صباح الباكر.

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