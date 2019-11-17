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هيئة الرياض توعي منسوبي المراكز بكلمات توجيهية
تؤكد على طاعة ولاة الأمر وتعزيز الانتماء للوطن
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفذت إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، برامج وكلمات توجيهية، لمنسوبي الهيئات والمراكز بمنطقة الرياض عبر مرشدي التوعية والتوجيه بالفرع، الذين ركزوا على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفق الأنظمة والتعليمات، والتذكير بنعمة الأمن، ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، وتعزيز الانتماء للوطن.
وتطرّقت الكلمات التوعوية إلى التذكير بالتخلق بالأخلاق الحسنة، والتفاني في خدمة الدين والوطن، وبذل النصيحة والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة.
وتأتي هذه الكلمات ضمن خطة عمل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض التوجيهية، بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
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