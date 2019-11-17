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اكتتاب أرامكو بداية لاستثمارات الأفراد في الطاقة

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2019-11-17

اكتتاب أرامكو بداية لاستثمارات الأفراد في الطاقة

أثبتت صمودها تحت كل الظروف

متابعات الخليج 365 - الرياض

يومًا بعد يوم تثبت المملكة جديتها في تحقيق رؤية 2030 خاصة ما يتعلق بفتح آفاق جديدة من الاستثمار وإتاحة الفرص الواعدة أمام المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء لجلب مزيد من الاستثمارات وخلق الوظائف التي تلبي تطلعات الأجيال المقبلة.

ويمثل طرح أرامكو للاكتتاب البداية لطرح المزيد من الشركات وسيكون هناك كثير من الفرص الاستثمارية موجهة للمستثمر المحلي والدولي في قطاع الطاقة.

محفظة عالمية وكفاءة عالية

ويأتي اكتتاب أرامكو اليوم والشركة في قمة أدائها، وخلال ٨ عقود؛ أثبتت صمودها تحت كل الظروف، كما أن لديها محفظة عالمية، وتسعى إلى أن تكون الشركة الأولى عالميًا في جميع صناعات النفط، بما فيها البتروكيماويات، وما الاستحواذ على سابك إلا أكبر دليل على ذلك.

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برنامج اقتصادي متنوع

كما أن المملكة لديها برنامج تنوع اقتصادي كبير، مبني على الاستدامة، وفتح قطاعات اقتصادية جديدة، وتطوير أسواق العمل؛ من خلال هذا التنوع الاستراتيجي، وطرح أرامكو هو أحد هذه الأدوات للوصول إلى هذا الهدف الاستراتيجي.

وكانت شركة أرامكو حددت اليوم النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب العام ما بين 30 ريالًا و32 ريالًا للسهم.

ويبدأ اليوم الأحد الاكتتاب للمؤسسات المالية والأفراد على أسهم أرامكو وتنتهي الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد بتاريخ 28 نوفمبر 2019، فيما تمتد للمؤسسات حتى نهاية يوم 4 ديسمبر 2019.

وحددت أرامكو البنوك المستلمة لعملية الاكتتاب وهي البنك الأهلي التجاري، ساب، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي للاستثمار، البنك الأول، البنك العربي الوطني، بنك البلاد، بنك الجزيرة، بنك الرياض، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الدولي.

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