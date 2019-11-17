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45 مشروعًا بمعرض إبداع عسير
متابعات الخليج 365 - أبها
افتتح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، عبدالرحمن عوضة، معرض إبداع عسير٢٠٢٠ م، الذي نظمته إدارة الموهوبين وذلك تمهيدًا للمرحلة الثانية من التصفيات للأولمبياد الوطني للإبداع.
وأكد أن المعرض يهدف إلى اكتشاف المواهب والملكات العلمية لدى الطلاب والطالبات ودعمها وتنميتها، بالإضافة إلى دعم المبتكرين والمخترعين وتنمية مهارات البحث العلمي والمشاريع الابتكارية لدى المستهدفين والمستهدفات والإسهام الفاعل في تحول المجتمع إلى مجتمع معرفي يسهم في تحقيق رؤية الوطن.
ولفت إلى أنه تم ترشيح 45 مشروعًا في المعرض من أصل 73 مشروعًا منوهًا بجهود الشركاء في جامعة الملك خالد، والكلية التقنية بأبها.
من جانبه أشاد مدير إدارة المسابقات في مؤسسة موهبة بدر المجرذي، بتميز موهوبي عسير وجهود تعليم المنطقة في دعم المواهب، وتفعيل الشراكات البحثية، مشيرًا إلى أن المشاريع المقدمة جديرة بالدعم.
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