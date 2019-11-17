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شاهد.. جريان الأودية بعد أمطار المدينة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
هطلت اليوم أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من محافظة المهد، شملت مراكز العثياء، هباء، رشيدة، سالت على إثرها الأودية والشعاب، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
ونشرت إمارة المدينة المنورة على تويتر مقطع فيديو يوثق جانبًا من هذه الأمطار التي هطلت على مركز رشيدة بمحافظة المهد.
وكانت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تشمل أتربة مثارة، وأمطار رعدية تتضمن تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 10 صباحًا، وتستمر حتى الـ 11 مساءً.
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