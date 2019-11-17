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وزير الثقافة مغردًا: من بلادي إبل وبحر
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - الرياض
علق وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود في تغريدة له على أحد مقاطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه على تويتر.
وقال الوزير في تغريدته المختصرة: “من بلادي إبل وبحر، شكرًا لفريق العمل. عسير محافظة البرك”.
الجدير بالذكر أن التصوير تم في شواطئ محافظة البرك التابعة لمنطقة عسير وكذلك شاطئ مركز القحمة، حيث تتميز هذه الشواطئ بطبيعتها البكر ورمالها البيضاء.
هذا وتتميز تلك الشواطئ بدفئها في فصل الشتاء، حيث أصبحت مقصدًا لأهالي المناطق المرتفعة من مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط.
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