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2019-11-17 تقلبات جوية وجريان السيول بعد أمطار جازان متابعات الخليج 365 - واس دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وهطول أمطار وجريان السيول على محافظات المنطقة.

وأهابت المديرية بالجميع إلى أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الاحتياطات التي تحول دون وقوع أي حوادث نتيجة للتقلبات الجوية من خلال إعداد الخطط اللازمة وانتشار دوريات السلامة وإرسال رسائل توعوية لأفراد المجتمع، متمنية السلامة للجميع. شارك الخبر







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