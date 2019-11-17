طائرتان تنضمان لأسطول ناس جت للطيران الخاص

2019-11-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عن إضافة طائرتين من إيرباص 319 وفالكون 900 إلى أسطول ناس جت للطيران الخاص وذلك على هامش معرض دبي للطيران للعام 2019.

من جهته أوضح الكابتن محمد القباس نائب الرئيس الأول لـ ناس جت أن تشغيل وإدارة طائرتي إيرباص A319 وفالكون 900 يأتي ضمن خطة ناس جت للتوسع في إدارة وتشغيل الطائرات الخاصة، وسوف تسهم هذه الطائرات في تعزيز الخدمات المقدمة لعملاء ناس جت على مستوى القطاعين العام والخاص.

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وأشار القباس إلى أن طائرة الإيرباص A319 تمتلك كفاءة تشغيلية عالية، وتتميز بمقصورة تتسع لـ 30 راكبًا وبتحليق طيران يصل لـ8 ساعات.

وحول طائرة الفالكون 900 أوضح القباس قائلًا: “تمتلك هذه الطائرة مواصفات وإمكانيات عالية، حيث تصل مدة الطيران فيها إلى 9 ساعات، كما يتمتع هذا الطراز بأحدث وسائل الترفيه والراحة وبسعة مقعدية لـ 12 راكبًا.

واختتم القباس حديثه أن شركة ناس جت تسعى دومًا لتعزيز تواجدها في سوق الطيران الخاص بالشرق الأوسط، وتقديم كل ما هو جديد ومناسب لكسب رضا وراحة عملائها من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الملاحية التي تشتمل على مبيعات الطائرات وتجهيزها والخدمات الاستشارية، وإدارة الطائرات والدعم التشغيلي للرحلات والطيران العارض، والدعم الفني والصيانة للطائرات الخاصة”.

يذكر أن معرض دبي للطيران 2019 يسجّل في نسخته الحالية إقبالًا كثيفًا من الزوّار، وتصاعدًا إيجابيًا لأعداد الصفقات، في حين سجل في نسخته السابقة في العام 2017 زيادة بنسبة 20% في عدد الزوار مقارنة بالعام 2015، حيث بلغ عدد الحضور 79380 زائرًا.