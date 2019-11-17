شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1676 قارورة خمر و34 ألف حبة كبتاجون في منزل بالأمواه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله سيف (بيشة)

داهمت الأجهزة الأمنية بمنطقة عسير، بالتعاون مع شرطة محافظة الأمواه، صباح اليوم (الأحد) أحد المنازل بالمحافظة، وضبطت كميات من الممنوعات.

وأوضحت مصادر خاصة لـ«الخليج 365» أن المضبوطات شملت 1676 زجاجة خمر خارجي، و34 ألف حبة كبتاجون، و5 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر.

ويأتي هذا الإنجاز الأمني بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ومتابعة مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالعزيز المغلوث، ومحافظ الأمواه علي العواشز.