شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طالب طعناً بمشاجرة مع زميله في شرورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

نعت إدارة التعليم بمحافظة شرورة أحد طلابها بمدرسة أبي هريرة الابتدائية والمتوسطة، إثر مشاجرة مع زميله صباح اليوم (الأحد).

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وقال المتحدث باسم إدارة التعليم بمحافظة شرورة سالم بن علي الصيعري أن الطالبين يدرسان في المرحلة المتوسطة، ووقع بينهما شجار في فناء المدرسة، نتج عنه طعن أحد الطالبين لزميله، وتم نقله مباشرة إلى المستشفى حيث وافته المنية هناك.

وأضاف البيان: في الوقت الذي تشاطر فيه إدارة التعليم بمحافظة شرورة أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب الجلل، فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة من خلال الجهات الرسمية المعنية بالتحقيق التي باشرت أعمالها، كما وجه مدير التعليم بمحافظة شرورة بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأعربت إدارة التعليم بمحافظة شرورة عن أحر تعازيها ومواساتها لأسرة الطالب الفقيد، وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارةي وزملائه الطلاب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.