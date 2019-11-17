شكرا لقرائتكم خبر عن مختبرات «سلمان للإغاثة» تستقبل 1468 مراجعاً سورياً خلال أكتوبر في «الزعتري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

تعاملت مختبرات عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الطبية والإشعاعية، خلال شهر أكتوبر الماضي مع 1468 مراجعا من الأشقاء السوريين في مخيم الزعتري، أجري لهم 3029 تحليلاً مخبرياً مختلفاً، إضافة إلى 580 صورة إشعاعية.

وتعتبر الخدمات التي تقدمها مختبرات العيادات الأكثر تطوراً في مخيم الزعتري، حيث يتوفر في المختبرات العديد من الأجهزة والمعدات الحديثة التي تلبي احتياج الأشقاء السوريين، وتساهم بشكل كبير في تقديم الرعاية الصحية لهم بجودة مرتفعة.

من جهته، أكد المدير الإقليمي الدكتور بدر السمحان، أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري وصلت إلى مراكز متقدمة في عملها الطبي الإنساني الدائم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عشرات الآلاف من الأسر السورية المقيمة في المخيم استفادت من الرعاية الطبية التي توفرها العيادات في مختلف التخصصات الطبية.