شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مروري لـ«الخليج 365»: الرصد الآلي في بيشة لـ«قطع الإشارة» و«السرعة» فقط والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (بيشة)
أكد لـ«الخليج 365» مصدر مروري في بيشة عدم صحة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول البدء في تشغيل نظام الرصد الآلي «ساهر» لرصد مخالفات الجوال وحزام الأمان في المحافظة.
وأكد المصدر أن التشغيل يقتصر على الرصد الآلي الخاص بـ«قطع الإشارة» و«السرعة» فقط، مشيرا إلى حرص رجال المرور في المحافظة على ضبط الحركة المرورية وسلامة جميع عابري الطريق.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.