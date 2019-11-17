شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مروري لـ«الخليج 365»: الرصد الآلي في بيشة لـ«قطع الإشارة» و«السرعة» فقط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (بيشة)

أكد لـ«الخليج 365» مصدر مروري في بيشة عدم صحة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول البدء في تشغيل نظام الرصد الآلي «ساهر» لرصد مخالفات الجوال وحزام الأمان في المحافظة.

وأكد المصدر أن التشغيل يقتصر على الرصد الآلي الخاص بـ«قطع الإشارة» و«السرعة» فقط، مشيرا إلى حرص رجال المرور في المحافظة على ضبط الحركة المرورية وسلامة جميع عابري الطريق.